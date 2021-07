PlayStation: nuevas pistas apuntan a un evento para julio

Tras una nueva ausencia en el E3 2021, PlayStation aún tiene muchas cosas que mostrar de cara a los próximos lanzamientos que llegará a sus consolas PS4 y PS5. De esta manera, más de una fuente señala que la compañía realizará un evento propio que apunta al 8 de julio de 2021.

El conocido insider SoulsHunt ha sido el encargado de asegurar que el evento de PlayStation “es cuestión de unos días”. Esto ha sido reforzado por el mismísimo Hideo Kojima que ha mostrado varias publicaciones de cómo se encuentra ya editando un nuevo tráiler de Death Stranding: Director’s Cut.

Esto es algo común en Kojima cuando es el encargado de trabajar en un tráiler y, después de su presentación en Summer Game Fest, este evento de PlayStation parece el lugar más lógico para mostrar más de esta nueva versión del videojuego.

Sin embargo, las fuentes también afirman que no se trataría de un State of Play, sino de otro evento que tendrá una duración estimada de unos 80 ó 90 minutos, protagonizados por numerosos juegos y otros nuevos anuncios de los que aún no se sabe absolutamente nada.

El título más destacado que apunta a dejarse ver es God of War: Ragnarok, que se presentaría mediante un gameplay que permita ver los cambios respecto a las propuesta de 2018. Por su parte, Final Fantasy XVI también es otro de los firmes candidatos a aparecer.

Otros juegos como Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Stray, Little Devil Inside, Kena: Bridge of Spirits, GhostWire Tokyo o Forspoken también serían revelados en este próximo evento de PlayStation.