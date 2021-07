Pokémon GO: conoce a los jefes de incursiones y megaincursiones para el mes de julio

Si bien en el mes de julio Pokémon GO será muy atractivo por la celebración del GO Fest 2021. Niantic no ha dejado de lado los eventos habituales como las incursiones de cinco estrellas y megaincursiones que tendrán nuevos protagonistas. Gracias a ello, los jugadores podrán enfrentarse a estas criaturas para poder capturarlas.

En este sentido, a continuación, te detallamos cuáles serán los pokémon legendarios que aparecerán en las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO durante abril. Son los siguientes:

Bidoof aparecerá en las incursiones de cinco estrellas el jueves 1 de julio de 2021, de 10.00 a 20.00 en horario local. ¡Con suerte incluso verás a algún Bidoof variocolor! Además, esa misma fecha se celebrará el Día de Bidoof.

El pokémon singular Deoxys aparecerá en su Forma Defensa en las incursiones de cinco estrellas desde el jueves 1 de julio de 2021 a las 20.00 hasta el viernes 16 de julio de 2021 a las 10.00 en horario local.

El pokémon legendario Mewtwo aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el viernes 16 de julio de 2021 a las 10.00 hasta el viernes 23 de julio de 2021 a las 10.00, hora local. ¡Si tienes suerte podrás encontrarte con un Mewtwo variocolor. También aparecerán diferentes criaturas en las incursiones de cinco estrellas el segundo día del Festival de Pokémon GO 2021.

Además, los siguientes pokémon megaevolucionados aparecerán en las megaincursiones:

Mega-Houndoom aparecerá en las megaincursiones desde el jueves 1 de julio de 2021 a las 20.00 hasta el viernes 16 de julio de 2021 a las 10.00 (hora local).

Mega-Gengar aparecerá en las megaincursiones desde el viernes 16 de julio de 2021 a las 10.00 hasta el viernes 23 de julio de 2021 a las 10.00 (hora local).

Mega-Charizard X aparecerá en las megaincursiones desde el viernes 23 de julio de 2021 a las 10.00 hasta el viernes 6 de agosto de 2021 a las 10.00 (hora local).

Todos los miércoles de julio se celebrará un evento de Hora de Incursiones desde las 18.00 hasta las 19.00 en horario local que contará con los siguientes pokémon: