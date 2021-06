Gang Beasts confirma crossplay en Xbox y PC, pero deja de lado a PlayStation

Probablemente no muchas personas recuerdan a Gang Beasts, un juego del tipo party que se hizo popular hace casi media década gracias a algunos youtubers y streamers de Twitch. Ahora, dicho título contará por fin con crossplay entre consolas Xbox y PC, lo que puede contribuir a que se haga conocido una vez más. El único problema es que dicha característica no llegará a PlayStation, al menos por ahora.

¿Qué es Gang Beasts? Se trata de un título de peleas basado en mecánicas muy particulares. Sus personajes son auténticos ‘muñecos de trapo’ y se necesita de una constante acción en los mandos para mantenerlos a pie. El juego presenta escenarios en los que la mayoría de veces es sencillo caerse fuera de los límites. En este sentido, el de los controles, es muy parecido a Human Fall Flat.

Pese a que su primera beta se lanzó hace muchos años atrás, todavía mantiene una considerable base de fans que podrá jugar entre sí sin las barreras impuestas por las plataformas diferentes. Todo gracias al crossplay que se abrirá entre PC y Xbox. Además, el título será incluido a Game Pass, por lo que muchos suscriptores podrán disfrutarlo sin costo adicional.

El anuncio oficial se hizo a través de las redes sociales del desarrollador Boneloaf. En dicha publicación se mencionó que llegaría para “Xbox Game Pass en consolas y PC”. Esto generó la curiosidad de algunos seguidores, quienes consultaron sobre si PlayStation estaba incluida en la lista de plataformas.

“¿Qué hay de PlayStation? No se olviden de nosotros, somos una gran familia”, replicó un usuario. La respuesta del estudio fue negativa: “Es algo que queremos hacer, pero no es factible por el momento. Lo sentimos”.

Las causas por las que PlayStation no esta todavía incluido en el crossplay de Gang Beasts no son claras, aunque probablemente respondan a que el acuerdo de la llegada para Xbox Game Pass ha sido a través de un trato directo con Microsoft en el que Sony no ha tomado participación.

Esta última firma no ha sido la más accesible en cuanto a títulos de crossplay y hasta ahora hay algunos que tuvieron que esperar más tiempo para ver la característica en su plataforma.