Ghost of Tsushima: Director’s Cut aparece listado como juego para PS4 y PS5

En los últimos días se ha hablado mucho sobre Ghost of Tsushima, uno de los últimos juegos exclusivos de PlayStation 4 que supuso un gran éxito para Sucker Punch y Sony, ya que se logró vender más de 6,5 millones de copias en el mundo.

PlayStation habría quedado emocionado con la gran aceptación que recibió Ghost of Tsushima por parte de la comunidad, lo cual sería más que suficiente para llevarlo a otras plataformas, ya que la compañía le habría retirado la etiqueta de “only on PlayStation”, lo cual confirmaría su posible estreno en PC.

Pero no solo eso, pues se acaba de descubrir que el juego protagonizado por el samurái Jin Sakai recibiría una nueva edición para PS5 y PS4, luego de que aparezca un registro del mismo en la Entertainment Software Rating Board (ESRB).

Según detalla Level Up, medio especializado en videojuegos, la página de la ESRB muestra un registro para Ghost of Tsushima: Director’s Cut, una versión actualizada del título de Sucker Punch para las dos consolas de PlayStation, aunque la clasificación no revela más detalles.

Ghost of Tsushima: Director's Cut aparece clasificado como juego para PS4 y PS5 en la ESRB. Foto: Level Up

Sin embargo, las teorías alrededor de este proyecto ya han aparecido y, de acuerdo con el medio citado, algunos gamers piensan que Ghost of Tsushima: Director’s Cut incluiría muchas novedades, entre las que se encontraría la expansión Ghost of Ikishima.

Es más, la existencia de esta expansión independiente ha tomado mayor peso en las últimas horas, porque apareció sorpresivamente el registro web “ghostofikishima.com”, y cuando lo usamos en cualquier navegador nos redirecciona a la página oficial de PlayStation.

No obstante, la compañía aún no se ha pronunciado sobre esto último, ya que, en realidad, cualquier persona puede registrar un dominio .com e incluso redireccionarlo a una página de terceros, que en este caso es el de la división gaming de Sony. ¿Será que veremos a Ghost of Tsushima: Director’s Cut en el próximo evento de la firma?