12 Minutes: el esperado videojuego indie con tres grandes estrellas de cine estrena póster

Entre los cientos de lanzamientos y éxitos de grandes compañías de videojuegos siempre se llega a colar algún título independiente que termina sorprendiendo a más de uno, ya sea por su historia, jugabilidad o ambos. Para esta ocasión, el candidato a sorpresa del año parece que será 12 Minutes, que con su nuevo póster deja bien en claro que estamos ante una obra con detalles cinematográficos.

Mediante sus redes, el estudio Anna Purna Interactive, que ha trabajado con el director portugués Luis Antonio (exempleado de Rockstar y Ubisoft) revelaron un nuevo afiche del juego que daba la impresión de ser el de una película de misterio. Las líneas y las siluetas recordaron un poco el estilo de Alfred Hitchcock (específicamente el póster de su película Vértigo).

12 Minutes - Poster cinematográfico

Todo este estilismo no es para menos, pues en el elenco de voces que guarda este título independiente, están tres grandes estrellas de cine: Daisy Ridley, James McAvoy y Willem Dafoe. Tres nombres de gran talla que podrían dar la sorpresa con este peculiar videojuego.

Un reparto pequeño, pero de lujo

Si eres amante del cine o disfrutas de los thriller hollywoodenses, entonces este videojuego podría interesarte más de lo que piensas debido a las actuaciones de voz de los protagonistas. Un trío no visto antes y que podría añadir un peldaño interesante en el mundo de los juegos de video.

Daisy Ridley, James McAvoy y Willem Dafoe

A Daisy Ridley, que interpreta a la pareja del protagonista, se le recuerda mucho por su icónico papel de Rey en Star Wars. En cuanto a este rubro de la tecnología, la actriz solo ha prestado su voz para títulos de la franquicia del filme que la lanzó al estrellato. De tal manera, este proyecto podría empezar a formarle una visión fuera del mundo creado por George Lucas.

Por su parte, James McAvoy, quien presta su voz para el protagonista, hará su debut en el mundo de los videojuegos con 12 Minutes. El actor ya tiene experiencia en el misterio y horror, con filmes como Fragmentado y Glass, donde ha mostrado gran categoría en su rango actoral.

Finalmente, quien se roba la atención es el talentoso Willem Dafoe, que además de haber estado en otro videojuego antes (Beyond: Two Souls), también ha dado vida a roles extravagantes y siniestros, como el Duende verde en Spiderman y Thomas Wake en The Lighthouse. Así, su participación como el villano en este título, sumado a su peculiar y aterrorizante voz, prometen dar una gran carga de tensión para los jugadores.

Una experiencia cinematográfica de misterio

“Un thriller interactivo de arriba hacia abajo en tiempo real con una interfaz accesible para hacer clic y arrastrar” es lo que describe la web de Anna Purna Interactive sobre el título. En el juego, seguimos la historia de una pareja que sufre la inesperada visita de un policía a su casa, cuya irrupción provoca la revelación de secretos muy oscuros y la muerte del personaje principal (el jugador), quien después de morir, tiene que volver a vivir en ‘loop’ la misma situación.

12 Minutes - Capturas In game

El toque cinematográfico y la amplia gama de resultados que se pueden experimentar según las decisiones de cada jugador, no son casualidad, pues los mismos creadores describen su obra en base a películas de misterio que son de culto. “12 Minutes combina la tensión onírica de The Shining, con la claustrofobia de La ventana indiscreta y la estructura fragmentada de Memento” , precisan en su web oficial.

El plano cenital, las sombras, la peculiaridad de los modelados y las voces de gran categoría hacen que el videojuego se proponga ser una experiencia que, tanto jugadores como amantes del cine, podrán disfrutar plenamente.

12 Minutes reveló su fecha de lanzamiento en el pasado E3 y llegará en aproximadamente un mes. El título de misterio estará disponible en Steam y Xbox el 19 de agosto del presente año.