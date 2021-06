PlayStation lanza tema gratuito de PS4 para celebrar el Mes del Orgullo LGTBIQ+

Para celebrar el Mes del Orgullo LGTBIQ+, Sony Interactive Entertainment ha decidido lanzar una serie de incentivos para la comunidad mundial de PlayStation, los cuales incluyen una lista de juegos seleccionados, un tema de fondo de pantalla especial, una playlist musical y más.

“Nuestra misión es unir a los jugadores a través del poder del juego y, este año, nos gustaría unir a nuestra comunidad de PlayStation mostrando nuestros colores”, anunció la compañía en una publicación de blog.

Diseñado por el equipo creativo de Sony, el nuevo tema Pride 2021 para PlayStation 4 ya está disponible para descargar de forma gratuita a través de la PlayStation Store. Para hacerlo, los jugadores necesitarán ingresar el código de cupón correspondiente a su ubicación geográfica:

América: GBX2-ELNK-R5KE Europa: XQF7-9JN4-3NQM Japón: CKDB-GDN3-637B Corea del sur: PDJR-T6NH-B49Q Otros países y regiones de Asia: DQM5-2LNC-T6KL.

El nuevo tema de fondo de pantalla Pride 2021. Foto: Sony

Para acompañar el tema, Sony ha seleccionado una lista de más de 50 videojuegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 en los cuales se destacan personajes, temas y experiencias LGBTQ+. Entre estos títulos se encuentra Assassin’s Creed Valhalla, The Last of Us Part 2 y Spider-Man: Miles Morales.

Como beneficio adicional, la compañía ha puesto a disposición de los usuarios una lista de reproducción en Spotify titulada PlayStation Pride, que consta de más de dos horas de himnos LGTBIQ+ y canciones de artistas que pertenecen a este colectivo, como Freddie Mercury, Elton John y Lady Gaga.