Microsoft: “Steam y Epic Games Store son bienvenidos a la app store de Windows 11”

Una de las principales novedades que presentó Microsoft junto a Windows 11 fue la renovada tienda de aplicaciones o app store del sistema operativo. Su enfoque parece ser amplio, ya que no solo aseguró la presencia de la propia Appstore de Amazon, sino que va a por más, incluyendo las mayores plataformas de videojuegos como Steam y Epic Games Store.

En las horas posteriores a la revelación de Windows 11, Panos Panay, el jefe de la división encargada, comentó al portal The Verge sobre las esperanzas de Microsoft en materia de software disponible. El ejecutivo ratificó el deseo de la compañía por incluir más tiendas de aplicaciones de terceros dentro de la suya propia.

Por supuesto, una de las ventajas que presenta la renovada app store es la ausencia de tasas para los desarrolladores, permitiéndoles a estos conservar todos sus ingresos y hasta mantener sus propios métodos de pago dentro de sus apps.

Panay señala que esta libertad de tarifas fue diseñada con la idea de tener tiendas alternativas dentro del nuevo sistema operativo. Por ello, la inclusión de Steam, Epic Games Store y otros clientes similares sería “bienvenida”.

“La idea es hacer que Windows 11 sea la fuente principal para los usuarios para buscar apps. Escribes el nombre de la aplicación y la obtienes”, comentó Panay. Por supuesto, estas palabras suenan atractivas para cualquier desarrollador, pero tal como sucede con casi todas las características de W11, hay mucha letra pequeña todavía a considerar.

En primer lugar, ya se conoce que las políticas de ausencia de tasas no serán aplicadas a videojuegos, sino a todo el resto de apps. Con plataformas como Steam y Epic Games Store, todavía no está claro si aplicarían o no a la primera o segunda categoría, al ser tiendas y no títulos en sí.

Otro punto es la posición que tomarían ambas empresas. Los líderes de Valve y Epic Games (Gabe Newell y Tim Sweeney, respectivamente) han sido críticos con el ecosistema de Microsoft en el pasado reciente. Sweeney en particular apuntó que a Microsoft “no debe permitírsele controlar el gaming de PC”, mientras que Newell llamó “catástrofe” a Windows 8 hace cerca de una década.