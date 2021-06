Call of Duty: Mobile revela todos los detalles sobre su quinta temporada

El próximo lunes 28 de junio, Call of Duty: Mobile estrenará oficialmente su quinta temporada titulada In Deep Water, la cual tendrá temática naval y llegará con nuevos operadores, armas, mapas, modos, artículos y un evento de tiempo limitado denominado Sea of Steel.

Esta edición agrega la ventaja llamada Gung-Ho, que permite a los jugadores disparar desde la cadera, lanzar granadas y recargar mientras corren, así como la clase viajero en el tiempo para el battle royale, que es capaz de retroceder unos segundos para obtener un beneficio táctico.

Pase de batalla: In Deep Water

El pase de batalla de la quinta temporada de Call of Duty: Mobile cuenta con 50 niveles de recompensas gratuitas y premium. Estas incluyen nuevos operadores, armas, amuletos, tarjetas de visita, puntos de llamada y más.

Niveles gratuitos del pase de batalla

En el nivel 14 será posible desbloquear la nueva habilidad de operador de unidad K9, mientras que en el nivel 21 se podrá acceder al rifle de asalto CR-56 AMAX. Entre el resto de artículos gratuitos disponibles destacan el rifle de francotirador Kilo Bolt-Action – Warship y el hacha de combate – Lighthouse.

Niveles del pase premium

En el pase de pago los jugadores tendrán la oportunidad de ganar los nuevos operadores Merrick y Rorke de Call of Duty: Ghosts, así como los planos de armas BK57 - Counter Stealth Unit (con temática de fantasmas), el QXR – Close Catch, el DR-H – Rebreather, el CR-56 AMAX y el PP19 Bizon – Devilfish.

Nuevos mapas multijugador

La quinta temporada estrena tres nuevos mapas con temáticas de puertos, los cuales asaltan el campo de batalla con lluvias y fuertes vientos.

Puerto de Suldal: lucha junto al mar en este mapa táctico de tamaño mediano compuesto por cajas de envío, callejuelas estrechas e interiores cerrados. Compatible con los modos de juego 5v5 y 10v10. Muelles: desplázate a un astillero en el río Támesis con este mapa simétrico de tamaño pequeño que ofrece mucho juego vertical. Aniyah Incursion: un palacio bombardeado se cierne sobre el paisaje rodeado de suministros militares y viviendas. Lucha en el lujoso interior del palacio o arriesgarte en los terrenos exteriores. Compatible con los modos 10v10, Ground Mission y Attack of the Undead.

Nuevos modos multijugador

Cranked: Confirmed: se trata de una combinación de los modos clásicos Cranked y Kill Confirmed. Ground Mission: es una versión 10 contra 10 a gran escala de Domination que incluye cinco puntos de captura.