PES 2022: así puedes descargar gratis su primera beta para PlayStation y Xbox

Konami ha lanzado por sorpresa una prueba de rendimiento en línea para PES 2022. Titulada New Football Game, esta primera versión beta abierta disponible para consolas PlayStation y Xbox permitirá a los jugadores experimentar anticipadamente con el próximo título deportivo.

La compañía detalló que el propósito de esta prueba es “evaluar la calidad del emparejamiento en línea y la conexión a los servidores”. Por lo tanto, la mecánica del juego, el equilibrio, las animaciones y los gráficos todavía se encuentran en desarrollo y se mejorarán antes del lanzamiento oficial.

La beta estará abierta a nivel mundial a partir de este 24 de junio hasta el 8 de julio y se podrá acceder desde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. No se requerirá una suscripción a PlayStation Plus o Xbox Live Gold.

Al tratarse de una prueba, los usuarios solo podrán usar un número limitado de equipos, incluidos el Manchester United, Bayern Munich, Juventus y Barcelona. Cada grupo se compone de 22 jugadores, quienes serán seleccionados en función del número de partidos y minutos jugados.

El juego cruzado entre generaciones de consolas estará disponible entre Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S, así como también entre PlayStation 5 y PlayStation 4. No obstante, el progreso obtenido en esta demo no se trasladará a la versión definitiva.

Por otro lado, todas las personas que jueguen la beta de New Football Game y completen la encuesta disponible en el sitio web de Konami, serán recompensadas con 25.000 GP (moneda virtual de PES) para utilizar en el modo myClub de eFootball PES 2021 Season Update.

¿Cómo acceder a la beta abierta de PES 2022?

Para participar de esta versión beta no será necesario registrarse previamente. Lo único que hay que hacer es ingresar a la tienda oficial de la consola (PlayStation o Xbox), buscar el nombre de New Football Game Online Performance Test e iniciar el juego.