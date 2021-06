Xbox anuncia sus nuevos mandos con temática de Space Jam y así puedes conseguirlos

La nueva película de Space Jam, protagonizada por LeBron James, no solo recibirá un videojuego que será exclusivo para las consolas Xbox, sino que también contará con mandos inspirados en el filme que todo fan querrá tener.

La colección traerá tres mandos de Xbox con temática de Space Jam: A New Legacy, dos de ellos estarán inspirados en los equipos rivales que se enfrentarán dentro de la película: Tune Squad y Goon Squad, y el último tendrá grabado el nombre de la saga.

Desde la web oficial de Microsoft, se menciona que estos controles para las consolas Xbox Series X|S, Xbox One y también para computadoras se pondrá a la venta el próximo 8 de julio al precio de 69,99 dólares cada uno.

Xbox - Space Jam

Sin embargo, la compañía de Redmond señaló que estos controles para su consola se pondrán a la venta, por el momento, en Estados Unidos a través de las tiendas digitales de Amazon y Microsoft Store.

No cabe duda que estos periféricos serán perfectos para disfrutar de Space Jam: A New Legacy The Game, título que se estrenará de manera exclusiva en las consolas Xbox a partir del próximo 15 de julio. No obstante, los jugadores con Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutarlo desde el 1 de julio.

Se trata de un juego arcade que fue presentado en el Xbox Wire, en el que controlarás al basquetbolista de los Lakers LeBron James, quien con ayuda de los Looney Tunes (Bugs Bunny y Lola Bunny), combatirá contra enemigos espaciales. Aquí te dejamos el divertido tráiler.