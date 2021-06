Super Mario 64: el juego que regresó a la cima a Nintendo, luego de la desastrosa Virtual Boy

Hace 25 años, Super Mario 64 volvió a catapultar a Nintendo a la cima tras algunos años infames en medio de la transición al 3D. En aquel momento, los gráficos tridimensionales eran la última novedad y había mucha expectativa por la próxima aventura del fontanero, renderizado en tiempo real y tres planos, como nunca antes se le había visto.

El 23 de junio de 1996, la Nintendo 64 debutó en Japón en un mercado mucho más competitivo que el de años antes. Sony acababa de entrar a la industria de las consolas con su PlayStation, la cual ya había cosechado gran éxito e incluso Sega, gran némesis de la gran N, sufría la nueva competencia.

En ese contexto apareció Super Mario 64 que, bajo la dirección directa de Shigeru Miyamoto (quien se tomó su tiempo para pulir todo aspecto del juego) representó la entrada de Nintendo en ese nuevo mundo tridimensional donde hasta los más expertos tenían que aprender todo nuevamente.

Super Mario 64 llegó como juego de lanzamiento de la nueva consola (junto a Pilotwings 64). Inmediatamente, recibió aclamación tanto de la crítica como de la comunidad, donde se le reconocieron sus grandes avances en el género de plataformas, que ahora se mudaban al 3D.

El título es reconocido por establecer las mecánicas que luego se convertirían en estándar dentro del género. La configuración de cámaras a 360 grados, el diseño de niveles sin linealidad geométrica y la existencia de mundos y submundos. Asimismo, se convirtió en el juego más vendido de la Nintendo 64 históricamente.

El legado de Super Mario 64 vivió por muchos años más pues, desde su salida, Nintendo implementó el 3D para la línea principal del fontanero (Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey). También influyó en algunas otras sagas de diversas plataformas como Spyro the Dragon y hasta sirvió de punto de partida para proyectos posteriores como The Legend of Zelda.