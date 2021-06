Minecraft recibe los personajes y niveles de Sonic the Hedgehog como DLC

El 23 de junio será una fecha especial para los fanáticos del erizo azul de SEGA. Esto se debe a que el juego original de Sonic the Hedgehog cumple 30 años y para celebrarlo, Minecraft acaba de anunciar su próximo DLC con los personajes de esta saga.

Sonic x Minecraft es el nombre del pack que ya está disponible en la tienda digital del videojuego de Mojang, cuyo precio es de 1.340 Minecoins. Este contenido descargable traerá 24 skins de los personajes más icónicos de la saga.

Además, los usuarios que adquieran el DLC podrán acceder a nuevas zonas y un gameplay al mismo estilo de Sonic the Hedgehog totalmente nuevo y exclusivo para Minecraft. Escenarios como Green Hills Zone y Chemical Plant Zone también estarán disponibles en el modo “runner 3D infinito”.

En este modo de juego podrás competir con tus amigos por high scores, desbloquear logros y personajes, así como jugar en el nuevo Modo Eggman. Asimismo, también habrá ubicaciones secretas con muchas sorpresas.

Las skins de Sonic x Minecraft pertenecen a Sonic the Hedgehog, Miles ‘Tails’ Prower, Knuckles the Echidna, Dr. Ivo Robotnik, Amy Rose, Big the Cat, Cream the Rabbit, E-102 EMMA, Shadow the Hedgehog, Rouge the Bat, E-123 OMEGA, Chaos, Vector the Crocodile, Chamy Bee, Espio the Chameleon, Mighty the Armadillo, Silver the Hedgehog, Blaze the Cat, Ray the Flying Squirrel, Infinite, Mecha Sonic, Metal Sonic, Metal Knuckles y Sonic the Werehog.

Aquí te dejamos el tráiler publicado desde el canal de YouTube de Minecraft para que veas todo lo que te esperará al comprar el DLC de Sonic the Hedgehog.