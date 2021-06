Ghost of Tsushima: Sony quita etiqueta de exclusivo de PlayStation y podría llegar a Steam

Poco a poco, los videojuegos ‘exclusivos de PlayStation’ están llegando a otras plataformas como Steam. Primero fue Horizon: Zero Dawn, luego Days Gone y en el futuro podría sumarse Ghost of Tsushima.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, Sony cambió (en su página web) la carátula de este título creado por Sucker Punch Productions por otra que no tenía la etiqueta “Only On PlayStation”.

Sony retiró la etiqueta 'Only of PlayStation'. Foto: Bolavip

De acuerdo a la publicación, no sería la primera vez que la compañía japonesa hace este tipo de modificaciones. Ya las realizó poco antes de que Horizon: Zero Dawn y Days Gone sean presentados en Steam.

De llegar a esta plataforma, miles de pc gamers podrán disfrutar de Ghost of Tsushima, uno de los mejores títulos que fueron lanzados en 2020 y que estuvo a punto de ganar como mejor juego en The Game Awards.

Uncharted 4 también llegaría a Steam

Hace algunas semanas se filtraron varios documentos oficiales que revelan los planes de Sony para el futuro. Uno de los más importantes sería que “Uncharted 4: El desenlace del ladrón” aterrice en la plataforma de Valve.

Desarrollado por Naughty Dog, este videojuego de acción y aventura es el cuarto título que tiene como protagonista a Nathan Drake. Vale resaltar que también posee una expansión llamada ‘Lost Legacy’.

A diferencia de las cuatro primeras entregas, este contenido adicional está protagonizado por Chloe Frazer, quien se encuentra en la India, en medio de una guerra civil, con el objetivo de recuperar el Colmillo perdido de Ganesh.