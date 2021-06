Remaster de Bloodborne podría ser anunciado por PlayStation en su próximo evento

PlayStation estaría preparando una gran sorpresa para los usuarios de PS5. Reportes apuntan a que uno de los famosos juegos de FromSoftware, Bloodborne, podría regresar como remaster a las consolas de Sony, más específico a PS5.

Bloodborne es uno de los exclusivos de PS4 más populares de la comunidad y también ha protagonizado ciertas filtraciones que emociona a los gamers. Por ejemplo, se habla de una remasterización para PS5.

Según detalla Level Up, medio especializado en videojuegos, la versión para computadoras del título de FromSoftware estaría bajo la responsabilidad de Bluepoint Games y QLOC, quienes añadirán el soporte para jugarlo a 4K y 60 fps, así como otras mejoras.

En las últimas horas, han surgido rumores sobre un posible evento de PlayStation que se celebraría muy pronto y donde veríamos noticias sobre este título y otros anuncios importantes de la compañía. Además, se habla del supuesto regreso de PlayStation Experience.

Debido a la avalancha de información que está apareciendo sobre el juego, los usuarios no dudaron en preguntarle a Tim Rogers, creador de contenido y exdesarrollador, quien fue parte de un hilo de conversación en Twitter donde habla sobre Bloodborne.

Exdesarrollador sugiere que el remaster de Bloodborne podría ser anunciado en le próximo evento de PlayStation. Foto captura: Twitter

Rogers aseguró que la remasterización de Bloodborne es real y se podrá jugar a 60 fps. Asimismo, señaló que el anuncio de este juego se realizará en el próximo evento de Sony, aunque hizo hincapié en que se trataba de una corazonada, por lo que no entró en más detalles.

Es importante precisar que días atrás también se hablaba sobre un State of Play de PlayStation, ya que la compañía no fue parte del E3 2021. De momento, desde Sony no se han pronunciado, pero se espera que la firma pueda sorprender a los gamers en los próximos días.