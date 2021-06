PS5: Abandoned, otro exclusivo de PlayStation 5, podría llegar a PC

¿Otra herida en la llaga? La reacción de algunos fanáticos de PS5 respecto a la llegada de exclusivos de PlayStation a PC no ha sido la mejor en los últimos meses. Ahora, otro título podría tener el mismo destino, al menos por una presunta sugerencia del propio desarrollador. Se trata de Abandoned, considerado por muchos el “sucesor de Silent Hill”.

El juego fue anunciado en abril de este año, a través de un teaser que dio que hablar por su semejanza al género de survival horror. Sus desarrolladores, Blue Box Game Studios, no tienen una trayectoria muy amplia, pero fueron relacionados con Hideo Kojima (figura destacada de Konami) dado que su tráiler de presentación estuvo a cargo del conocido Geoff Keighley, amigo personal del japonés.

Pues bien, más allá de todo el misterio ya presente acerca del juego, ahora se suma una incertidumbre más. Resulta que un reciente tuit del desarrollador (BBGameStudios) acaba de encender las redes sociales al mencionar a la comunidad de PC directamente, hecho que ha encendido las redes con teorías sobre una posible publicación fuera del entorno PlayStation.

Blue Box Game Studios no es un estudio first party de Sony, por lo que bien podría darse la posibilidad de que el contrato de exclusividad de Abandoned sea solo temporal, tal como sucedió con otros títulos como Death Stranding.

Por supuesto, con el caso de Death Stranding (título que desarrolló Kojima) todavía se especula el por qué no se anunció la salida a PC desde un inicio, y se dejó a la comunidad creyendo que el juego sería un exclusivo de PS4 (y PS5) por meses. Algunas teorías dentro de la industria señalan que todo sería un tema de marketing, para no desairar las expectativas de los usuarios de Sony.

El tuit del desarrollador sostiene que “la comunidad de PC se alegrará”. Pese a no ser una confirmación, no hay mucho terreno para suponer que se refieren a otro juego fuera de Abandoned, pues el estudio no cuenta con otro proyecto, al menos no en lo que se conoce públicamente.

El primer gameplay de Abandoned se desvelará este martes 22 de junio, por lo que una posible llegada a PC todavía no está descartada. Para ir calentando motores, te compartimos el tráiler que presentaron en abril: