The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es anunciado por Nintendo en el E3 2021

Lo mejor de la conferencia de Nintendo en el E3 2021. La participación de la gran N tuvo grandes anuncios, pero los usuarios de Nintendo Switch se quedaron con el espectacular tráiler con el que se confirmó The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

En el tráiler de Breath of the Wild 2 se muestra que los usuarios podrán explorar el cielo de Hyrule, lo cual permitirá la introducción de una gran variedad de novedades para el juego que llegará a la Nintendo Switch en 2022.

Sin embargo, la firma no mencionó la fecha exacta de su lanzamiento, y uno de los principales motivos sobre la ausencia de esta información sería la manera en que la pandemia habría afectado el calendario de desarrollo.

A pesar de ello, Eiji Aonuma, director de la secuela, aseguró que la creación del exclusivo de Nintendo sigue favorable, por lo que difícilmente pueda ocurrir algún retraso. “El nuevo tráiler ha mostrado el juego en acción, así como un nuevo y vasto mundo que se extiende por encima del reino de Hyrule. Está previsto que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegue a Nintendo Switch en 2022. Ofreceremos más información sobre este juego en el futuro”, señaló la compañía.

The Legend of Zeldra: Breath of the Wild 2 contará con niveles diseñados específicamente para aprovechar las alturas y así explorar el inmenso cielo de Hyrule. En el tráiler también se muestran algunas armas y habilidades nuevas, como el hecho de que Link podrá atravesar plataformas y objetos.

Según recoge el medio Hipertextual, En 2019, durante la conferencia de Nintendo en el E3 2019, la firma señaló que el desarrollo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 comenzó en 2017. El plan inicial era introducirlo como un DLC, pero la historia y mecánicas se hicieron más grandes hasta convertirse en un proyecto independiente.