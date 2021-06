Metroid regresa este año: Nintendo anuncia un nuevo juego de la saga en el E3 2021

La saga de Metroid cumplió 35 años y, como parte de la celebración, Nintendo decidió aprovechar su conferencia en el E3 2021 para anunciar el próximo juego de la franquicia, el cual podrás disfrutar desde tu Nintendo Switch en muy pocos meses.

Metroid Dread es el nombre de la quinta entrega de la famosa saga de la gran N. El juego fue anunciado por la compañía con un sorprendente tráiler, en el que vemos a Samus Aran enfrentándose a distintos enemigos.

En esta nueva entrega, la popular cazarrecompensas tendrá que enfrentarse a nuevos peligros, como las máquinas de extracción de DNA conocidas como los E.M.M.I. Su gameplay buscará ofrecer esa rica experiencia clásica de la saga principal.

Metroid Dread se estrenará en Nintendo Switch el próximo 8 de octubre de 2021. Nintendo ya habilitó las reservas digitales del título y, fiel a su estilo, la gran N también anunció que este título llegará acompañado con dos figuras Amiibo.

Metroid Amiibo

También habrá una versión para los coleccionistas. La gran N anunció la edición especial de Metroid Dread, que incluirá el siguiente contenido:

La tarjeta del juego

Un SteelBook

Un libro de ilustraciones de 190 páginas

Una colección de tarjetas ilustradas

Metroid Dread

Recuerda que tendrás que esperar hasta octubre de 2021 para poder jugar Metroid Dread en tu Nintendo Switch. No obstante, este no fue el único anuncio del estudio japonés, ya que también publicó el tráiler de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título que hará su debut en la consola de la firma en 2022.