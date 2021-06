Square Enix y Marvel anuncian nuevo videojuego de Guardianes de la Galaxia

En su discurso de apertura del E3 2021, Square Enix anunció Guardianes de la Galaxia, un videojuego de acción y aventuras en tercera persona que se lanzará el próximo 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

El desarrollo del título estará cargo de Eidos-Montréal, el estudio canadiense detrás de juegos como Deus Ex: Human Revolution y Shadow of the Tomb Raider. Este es el segundo proyecto que llega como parte del gran acuerdo de “varios años” entre Marvel Entertainment y Square Enix.

Guardianes de la Galaxia es una aventura narrativa para un solo jugador que tiene un gran enfoque en el humor y la música. La historia tiene lugar 12 años después de una guerra galáctica masiva que sacudió el universo y que desencadenó “una serie de eventos desafortunados y desacertados”.

Los jugadores asumirán el papel de Star-Lord, también conocido como Peter Jason Quill, quien es el líder del equipo de superhéroes espaciales compuesto por Gamora, Groot, Drax y Rocket. En esta versión original de la franquicia, el grupo lleva junto menos de un año.

Durante algunas de sus travesuras, desatarán una “cadena de catastróficos eventos” que amenazarán la galaxia, lo que los obligará a viajar por el universo para evitar el colapso interplanetario. Cada elección que se tome, repercutirá en el desarrollo de la historia.

En los encuentros de combate, el resto de los guardianes son controlados por IA. No obstante, los jugadores pueden tomar la iniciativa en la estrategia y dirigir a todo el equipo a la vez para que realicen ataques específicos y se activen sus destrezas únicas.

“Cada guardián tiene su propia identidad y habilidad en combate”, detalló Olivier Proulx, productor senior de Eidos-Montréal. Gamora se centra en golpes de alto impacto, Drax es más agresivo, Groot es el protector, Rocket emplea sus bombas, y Star-Lord mezcla su agilidad con la utilización de sus blásters.

Uno de los elementos más característicos de Guardianes de la Galaxia es la música. El videojuego contará con más de 30 canciones con licencia de artistas de la época de los años 70 y 80, como Iron Maiden, Kiss, Wham!, Blondie, Pat Benatar, Joan Jett, Rick Astley y New Kids on the Block.

De acuerdo con Mary Demarle, directora narrativa senior de Eidos-Montréal, la banda sonora tiene un “papel integral en algunas de las acciones” que se desarrollan en el juego. “La música está entretejida en los ritmos de la historia y la jugabilidad a medida que la escribimos”, agregó Proulx por su parte.

Por otro lado, la ejecutiva sostuvo que era importante que los fanáticos tuvieran todo el juego desde el primer día, por lo que dejó en claro que “no habrá ningún DLC” después del lanzamiento de Guardianes de la Galaxia. Además, aseguró que tampoco habrá microtransacciones.