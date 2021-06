E3 2021: resumen de toda la conferencia de Ubisoft en el evento de videojuegos

El E3 2021 inició con todo. A pesar de que el evento más importante de la industria se lleva a cabo de manera virtual, la expectativa por conocer las próximas entregas de estudios como Ubisoft sigue siendo alta por parte de los gamers.

El estudio francés no se guardó nada y mostró todo su arsenal, como el tráiler del videojuego Avatar: Frontiers of Pandora, adelantos de Far Cry 6, Just Dance 2022, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, entre otros juegos que llegarán a las consolas de nueva generación y computadoras.

Resumen de la conferencia de Ubisoft en el E3 2021

Far Cry 6

Hace unos días, el estudio anunciaba que Far Cry 6 se estrenaría en consolas PlayStation, Xbox y PC el próximo 7 de octubre, pero tenía muchas sorpresas más para mostrar y lo hizo en el evento de videojuegos.

Además de presentar gameplay de Far Cry 6, los creadores anunciaron el pase de villanos, donde vuelven viejos conocidos de la saga como Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) y Joseph Seed (Far Cry 5), quienes se convertirán en personajes jugables para visitar de nuevo los juegos en los que fueron protagonistas y ver la historia desde su perspectiva.

Asimismo, Ubisoft señaló que el pase de batalla incluye Far Cry 3: Blood Dragon remasterizado de regalo. Aquí te dejamos el video para que veas todo lo que te espera.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Es raro ver que un juego del fontanero no sea presentado por Nintendo y sucedió en la conferencia del estudio francés. Mario + Rabids: Sparks of Hope se estrenará en Nintendo Switch en 2022. El juego contará con la presencia de Luigi y la princesa Peach, así como las versiones de Rabbid de estos. La misión será rescatar a los Sparks a lo largo y ancho de la galaxia.

Avatar: Frontiers of Pandora

Otra de las grandes sorpresas de Ubisoft fue Avatar: Frontiers of Pandora. El videojuego está siendo desarrollado con el motor gráfico Snowdrop, el mismo que se usa para The Division. El juego será muy fiel a la película de James Cameron.

El nuevo videojuego de Avatar hecho por Ubisoft llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, así como PC, en 2022, con fecha exacta por confirmar. Aquí te dejamos su sorprendente tráiler.

Rainbow Six Extraction

También hubo espacio para los shooters tácticos en primera persona. Ubisoft hizo oficial el spin-off Rainbow Six Extraction por medio de una cinemática, en el que se demuestra que no solo toma prestado elementos de la saga, sino que tiene un toque a Left 4 Dead.

En Rainbow Six Extraction, los usuarios tendrán que formar un escuadrón de tres jugadores para enfrentar a una gran variedad de criaturas, entre las que destaca Apex. Durante la partida, se tendrá acceso a gadgets, aunque ello no te mantendrá del todo a salvo. El juego se lanza el 16 de setiembre de 2021.

Just Dance 2022

Ubisoft quiere que nos pongamos a bailar. Por ello, también anunció el lanzamiento de Just Dance 2022, juego que se estrenará el próximo 4 de noviembre de 2021, con 40 canciones entre las que destacan temas como “Believer” de Imagine Dragons; y Level Up de Ciara.

Rocksmith+

Inspirado en el clásico Guitar Hero, Ubisoft nos muestra una propuesta para aquellos que aman la música. Rockstmith +, una secuela del viejo Rocksmith de la misma compañía, en el que, una vez más, podremos conectar una guitarra o bajo de verdad para tocar una gran variedad de temas.

Asimismo, se confirma que no se necesitarán cables o un adaptador USB para conectar el instrumento, ya que solo bastará con usar el smartphone a modo de micrófono. Se trata de un servicio por suscripción que acaba de estrenar su beta cerrada.

Riders Republic

Pese a que Ubisoft lo presentó el año pasado, la casa desarrolladora por fin mostró el tan esperado gameplay de Riders Republic en el E3 2021, donde se aprecia las distintas modalidades extremas a las que se tendrá acceso: snowboard, ciclismo de montaña, trajes aéreos en partidas de 64 jugadores en simultáneo.

Riders Republic se estrenará el próximo 2 de septiembre para consolas actuales y PC. También incluye un modo de juego al estilo Splatoon, en el que tendrás que colorear cada zona para vencer a tus enemigos por medio de acrobacias.