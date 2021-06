Pokémon GO Fest 2021: revelan el atuendo de Pikachu estrella del rock

El GO Fest 2021 es la fecha más importante del año en Pokémon GO. La edición de este año volverá a ser en digital. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, este magno evento del juego de realidad aumentada será más especial de lo normal debido al 25 aniversario de la saga.

Una de las principales novedades que veremos en Pokémon GO Fest 2021 es la llegada de un nuevo aspecto para Pikachu, el eterno compañero de Ash y el más popular de la saga, que aparecerá en estado salvaje, por lo que las chances de capturarlo serán muy altas.

“¡Den una cálida bienvenida a Pikachu estrella del rock al escenario! Al seleccionarlo en la investigación especial del GO Fest 2021, podrán escuchar una pista inédita de rock and roll en el juego durante el evento”, anunció Pokémon GO en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo al blog oficial del videojuego, el Pokémon GO Fest 2021 se celebrará el 17 y 18 de julio. El primer día del evento central, los entrenadores del aplicativo para dispositivos iOS y Android tendrán la oportunidad de capturar a Pikachu estrella del rock.

Asimismo, los jugadores que deseen participar del Pokémon GO Fest 2021 tendrán que pagar 5 dólares (equivale al tipo de cambio según el país) en la tienda digital del mismo videojuego. Una vez hecho esto, la persona accederá a todos los beneficios del festival.