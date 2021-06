Dragon Ball Z: Kakarot lanza nuevo DLC que incluye la historia de Gohan y Trunks del futuro

Bandai Namco acaba de publicar un video en YouTube que emocionó a los fanáticos de Dragon Ball Z: Kakarot, ya que muestra un tráiler de su próximo DLC que estará basado en la historia de Gohan y Trunks del futuro, uno de los arcos más oscuros de la serie.

Trunks - The Warrior of Hope, como se llama esta nueva extensión, ya se encuentra disponible para aquellos que tengan el videojuego en PlayStation 4 o Xbox One, también puede ser adquirido por los usuarios de PC.

¿Qué se muestra en el tráiler?

Como podrás apreciar en las imágenes, que ya superaron las 268.000 reproducciones en la plataforma, el DLC nos contará la historia de la línea de tiempo donde Gokú y el resto de guerreros Z mueren a manos de los Androides 17 y 18.

Las únicas esperanzas para la humanidad son Gohan y Trunks. Sin embargo, el primero termina perdiendo la vida, luego de enfrentarse a los dos androides. Para evitar que esto vuelva a pasar, el hijo de Bulma y Vegeta deciden viajar al pasado.

Por el momento, se desconoce si veremos a Trunks luego de su viaje al pasado, ya que el tráiler no lo muestra. Lo que si aparece es una breve batalla que tendremos contra el villano Cell, quien se encuentra en su primera forma.

Este DLC está inspirado en Zetsubō e no hankō!!, un especial de televisión de Dragon Ball Z que fue estrenado el 24 de febrero del 1993 entre los episodios 175 y 176 de la serie.