La cuarta temporada de Call of Duty Warzone fue revelada durante el Summer Game Fest 2021. Saldrá el próximo 17 de junio como actualización gratuita e incluirá nuevas armas y contenido.

Entre muchas de sus incorporaciones, Call of Duty Warzone tendrá nuevos modos de juego en los que se podrán unir 12 jugadores (6 vs. 6) y hasta 24 jugadores (12 vs. 12). A ello se sumará un inédito contenido del exitoso modo zombie en el que el objetivo es sobrevivir a incontables oleadas de enemigos para conseguir la victoria.

Otros cambios interesantes en Call of Duty Warzone son probablemente el nuevo PDI (punto de interés) de Verdansk ’84 y el cambio de Gulag, además de nuevos cosméticos y armas.

Asimismo, como se puede ver durante el tráiler, hay un mensaje de “Warzone rompe la órbita”, seguido de destellos de un gigantesco satélite que parece haber caído sobre Verdansk y esparcido restos por toda la granja.

También se ver en el tráiler una pistola de clavos, que muchos esperan que sea una nueva arma lanzada en la cuarta temporada. Además, habrá un nuevo operador que posee una espeluznante máscara roja.

Fecha de lanzamiento de la nueva temporada de Warzone

Se ha anunciado que el 17 de junio de 2021 tendremos acceso total a todo el nuevo contenido que será implementado en Call of Duty Warzone, por motivo de su cuarta temporada.