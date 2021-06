Ibai recibe donación de casi 20.000 euros, la mayor en toda su carrera

Pese a ser uno de los streamers mejor pagados del mundo, Ibai Llanos, conocido comentarista deportivo y de eventos de eSports, ha protagonizado un extraño momento durante una de sus transmisiones en Twitch. El español recibió una generosa ‘donación’ de 18.400 euros (alrededor de 22.000 dólares).

Este donativo representa la mayor cantidad de dinero que el comentarista ha recibido hasta la fecha, al menos desde que se dedica a los streamings en Twitch, donde todo usuario tiene libertad para enviarle dinero, como una forma de apoyo a su labor de entretenimiento.

El hecho no ha pasado desapercibido en la comunidad y ha generado reacciones de todo tipo en redes sociales. Lo más curioso es que no se trató de una donación hecha en una transmisión ordinaria, sino que tuvo lugar en una dinámica hecha por el streamer en la que agregaba 10 segundos al cronómetro por cada suscripción hecha durante el directo.

Todo formó parte de lo que, en la comunidad de Twitch, se conoce como “directo extensible”. Ibai Llanos inició uno de estos directos la primera semana de junio. Sin embargo, durante un momento de la transmisión, el anfitrión tuvo una iniciativa que, al parecer, resultó muy llamativa para el futuro donante.

Llanos aseguró que tenía preparado un “sustituto al estilo de Zinedine Zidane” que podría tomar su lugar durante la transmisión. “A las seis de la mañana vendrá otro chaval de la casa a mi directo y cada suscripción que consiga él sentado aquí, será dinero para él”.

Este sustituto era otro streamer llamado ernesBarbeQ, quien apareció en escena alrededor de las 13 horas continuas de transmisión. Momentos después, ambos vieron estupefactos cómo un usuario de nombre ‘cashbros_’ donaba una cuantiosa suma de 100.000 bits.

“Me cago en toda mi p*** m****. ¿Qué acaba de pasar?”, señaló el streamer. Segundos después, el donante envió aún más dinero, esta vez de 50.000 bits. “Cashbros, no sé quién eres, pero la verdad espero que seas millonario”, exclamó el comentarista. “Si no lo eres, por favor, dínoslo y te devolvemos el dinero. De verdad. Si eres un niño o un chavalillo, para. Si eres un señor americano loco, thank you very much”, agregó.

Por su parte, el colega del español, Barbe, exclamó que “nunca había visto 100.000 bits juntos, nunca”. El usuario cashbros_ continuó ofreciendo más suscripciones (hasta alcanzar la cifra de 500), ante la sorpresa de los dos creadores de contenido.