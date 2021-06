Battlefield 2042: todas las promesas y novedades del nuevo modo multijugador

Battlefield 2042 fue anunciado oficialmente a tempranas horas de este 8 de junio. EA y DICE confirmaron que el juego tendrá una ambientación futurista y consistirá únicamente en modo multijugador. Hay razones para emocionarse pese a esta limitación. El foco de la saga siempre fue el formato de varios jugadores y las novedades presentadas prometen marcar un antes y un después acorde a la nueva generación de consolas (PS5, Xbox Series X).

Guerra total

DICE adoptó el término “Guerra Total” para referirse a los nuevos paradigmas que llegarán con Battlefield 2042. El título renovará la dinámica de los dos clásicos modos de juego: Conquista y Breakthrough, que recibirán cambios sustanciales para hacerlos “más polivalentes”.

En primer lugar, se ampliará el número de jugadores en simultáneo hasta los 128 jugadores, lo que permite combates de 64 vs. 64. (En PS4 y Xbox One, el número se limitará a la mitad). Los mapas serán “los más grandes en la franquicia hasta ahora” y seguirán mostrando zonas de interés, aunque ahora se tratará de sectores enteros y no solo banderas.

Modo Conquista a cuatro banderas

Cada sector contará con varios puntos de conquista (banderas, en este caso) que deberán dominarse para tomar su completo control. Esta nueva mecánica se aplicará tanto en Conquista como en Breakthrough.

En este segundo modo, existirán dos bandos (como en el clásico Rush). Uno de ellos tendrá que defender posiciones y el otro atacarlos. La principal diferencia parece, nuevamente, centrarse en el tamaño de los ejércitos, lo cual definirá qué tan importante será la coordinación en este nuevo título.

Mapas

Los mapas, los más grandes de la saga según dicen, tendrán temáticas y diseños variados entre lo urbano y los complejos de condición extrema (como refinerías y la propia Antártida). Esta es la lista de los 7 escenarios confirmados:

Kaleidoscope

Manifest

Orbital

Discarded

Renewal

Hourglass

Breakaway

Otras de las novedades anunciadas, aunque no muy detalladas, será una nueva modalidad llamada Hazard Zone. Implicará también un enfrentamiento en equipos. Los desarrolladores han sido claros al afirmar que no se trata de un modo Battle Royale (y que no llegará uno en el futuro, al menos no en el lanzamiento).

La revelación cerró con una última promesa sobre una “tercera experiencia que será totalmente nueva para la franquicia”. Esta será revelada oficialmente durante el EA Play Live ya programado para el próximo 22 de julio. “Una carta de amor para los aficionados de Battlefield y un modo con el que los jugadores veteranos de la saga se sentirán como en casa”. En la comunidad de fans ya empezó una ola de conjeturas, y muchos guardan la esperanza de algo relacionado a los títulos más celebrados de antaño como Battlefield 2 o Battlefield Bad Company 2.