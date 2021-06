E3 2021: filtran la presentación del juego de Los Guardianes de la Galaxia

El estudio filial de Square Enix, Eidos Montreal, estaría detrás del desarrollo del nuevo juego de Los Guardianes de la Galaxia. Foto: Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

El E3 2021 será un evento virtual que se realizará desde el 12 al 15 de junio. Entre los anuncios que tendríamos estaría el juego de Los Guardianes de la Galaxia.