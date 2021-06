Need for Speed: Hot Pursuit Remastered llegará este mes a EA Play y Xbox Game Pass

Electronic Arts anunció que Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, el juego de carreras que debutó en noviembre de 2020, se unirá al servicio de suscripción EA Play a partir del próximo 24 de junio. Esto significa que también llegará a Xbox Game Pass Ultimate debido a la asociación entre ambas compañías.

De esta manera, los jugadores que forman parte de alguna de estas membresías tendrán la oportunidad de acceder al título sin costo adicional desde las plataformas de PlayStation, Xbox y PC (a través de Steam y Origin).

Need For Speed Hot Pursuit Remastered es la nueva y mejorada versión del juego original de 2010 del mismo nombre. Además de optimizar la calidad de los gráficos, también incluye todos los DLC y contenidos de la primera entrega, como los modos Armed and Dangerous y Lamborghini Untamed.

Asimismo, ofrece seis horas adicionales de juego, más de 30 desafíos, nuevos logros, colores de automóviles, reducción de paradas bruscas y un modo de fotografía actualizado. Por otro lado, cuenta con soporte multiplataforma y una función multijugador asincrónica llamada Autolog.

Esta noticia se produce pocos días después de que Electronic Arts anunciara su decisión de retirar varios videojuegos de la saga de las tiendas digitales. Desde el 31 de mayo, ya no están disponibles Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed y Need for Speed The Run.

“Las decisiones de retirar juegos nunca son fáciles, pero ahora nos estaremos enfocando en el futuro de Need for Speed. (…) La cantidad de jugadores que tienen estos títulos ha llegado a un punto en donde para nosotros ya no es razonable mantenerlos activos”, explicó la compañía en un comunicado.