La PS3 volvió a ser noticia este 2021 luego de que Sony anunciara, repentinamente, que su tienda oficial (PSN Store) cerraría a mediados de año. La decisión generó mucho rechazo en la comunidad, por lo que se vieron obligados a revertirla. Ahora, la compañía japonesa reafirma su apoyo a la ya vieja consola con una nueva actualización.

La nueva versión 4.88 del firmware de la PS3 llegó este último martes 1 de junio, según reportaron diversos usuarios y portales especializados. Pese a que la obsolescencia programada siempre es un temor para este tipo de plataformas ya antiguas, los informes aseguran que el update no trae más que beneficios y hasta mejora el rendimiento del sistema.

PlayStation 3 recibe una nueva actualización 15 años después de su lanzamiento

Más allá de eso, este parche no presente mayor novedad ni ninguna característica nueva, pero no deja de sorprender cómo Sony sigue brindando soporte a una consola que, pese a que no contó con un buen arranque (no generó ganancias hasta casi fines de la década del 2000), sí fue uno de sus productos más exitosos.

La PS3 ya tiene dos sucesores en el mercado, pero ocupa un lugar especial en el corazón de los fans de Sony. Fue la última consola en brindar servicios de multijugador gratuito y que cuenta con más de 2.000 títulos adquiribles únicamente en su tienda digital oficial, los cuales se habrían perdido para siempre si esta se hubiera cerrado.

Los detalles de la nueva versión 4.88 se muestran también en la web oficial de Sony dedicada a la PlayStation 3, aunque tampoco detallan demasiado.