Tell Me Why se podrá descargar gratis para Xbox y PC durante el mes del orgullo

Tell Me Why, el videojuego de aventuras narrativas desarrollado por Dontnod Entertainment y publicado por Xbox Game Studios, estará disponible para descargar de forma gratuita a través de consolas Xbox, Microsoft Store y Steam durante todo junio.

El motivo es celebrar el mes del orgullo LGBTQIA+ y facilitar que más personas accedan a este aclamado título que cuenta la historia de Tyler Roman, un joven transgénero que se reencuentra con su hermana gemela Alyson diez años después de la muerte de su madre.

Ambos vivieron una niñez problemática y, al regresar a su hogar de la infancia en la Alaska rural, se dan cuenta de que su pasado puede no ser como lo recuerdan. Es así como Tell Me Why invita a los jugadores a explorar la memoria de los hermanos y elegir qué versión de la historia creer.

“El equipo de Dontnod y Xbox Game Studios Publishing se ha sentido honrado y profundamente agradecido por los muchos jugadores, especialmente los trans y queer, que han encontrado esperanza en nuestro juego”, expresó el estudio en un comunicado.

“Hemos recibido mensajes sinceros de jugadores de todo el mundo sobre cómo el regreso a casa de Tyler como hombre trans y la lucha de Alyson con el trauma los ha impactado, alentado o hecho que se sientan un poco menos solos, especialmente en medio de la pandemia global de COVID-19”, agregó.

Frente al ahorro que representa hacer el juego gratuito, la compañía alentó a las personas a utilizar ese dinero en “lugares que afectarán directamente a las comunidades trans y queer”, como adquirir otras obras de ficción interactiva de desarrolladores independientes o donar a organizaciones benéficas.

Además de las plataformas de Xbox, Windows 10 y Steam, Tell Me Why también se podrá gratis en smartphones o tablets Android con una suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Al descargarlo, el título queda disponible en tu biblioteca de forma permanente.