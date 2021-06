Days Gone: logran jugar el exclusivo de PlayStation en una Xbox Series X

Muchos gamers tienen la esperanza de jugar los títulos de PlayStation Studios en otras plataformas que no sean PS4 y PS5. A pesar de que Sony ya está llevando los exclusivos de PlayStation 4 a PC, un gamer se adelantó y logró disfrutar de Days Gone en una Xbox Series X, aun cuando la obra de Bend Studios no se lanzó para esta consola.

La división gaming de Microsoft, Xbox, ofrece herramientas que les permita a los usuarios de sus consolas acceder a los juegos de distintas maneras. Eso sí, este procedimiento es legal y funciona según las condiciones técnicas y si no existe alguna prohibición o bloqueo.

Tom Warren, periodista de The Verge, publicó en su cuenta de Twitter un video donde muestra parte de su partida de Days Gone, exclusivo de PlayStation que hace unas semanas se estrenó en Steam, desde su Xbox Series X.

¿Qué fue lo que hizo? Solo le bastó con ingresar al navegador Microsoft Edge, ya incorporado en la interfaz de usuario de Xbox, aprovechó el soporte para hacer streaming desde una computadora hacia la consola. Esto le permitió correr el juego para controlarlo a través de la Series X.

De esta manera, Warren logró jugar la versión de Days Gone para PC en su videoconsola. Con esto queda más que claro que el navegador y la función de transmisión hará posible disfrutar de cualquier juego, incluso los exclusivos de PlayStation, en la máquina de nueva generación de Microsoft. Eso sí, siempre y cuando sean lanzados para computadora.