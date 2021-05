EA retirará varios juegos de Need for Speed de las tiendas digitales

Gran parte de la mítica saga de Need for Speed está por desaparecer de las tiendas digitales para PC muy pronto. Así lo señaló EA por medio de un comunicado que ya está circulando en Reddit y otras redes sociales.

Max, Community Manager de EA, fue quien publicó el comunicado en el foro de Reddit, donde se menciona que los juegos Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed y Need for Speed The Run serán retirados de las distintas tiendas digitales (Steam y otras) y no podrán ser adquiridas por los gamers.

Asimismo, a partir del 31 de mayo, es decir hoy, se cerrarán las tiendas dentro de los videojuegos mencionados. Eso sí, Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed y Need for Speed The Run dejarán las tiendas digitales a partir del 31 de agosto de 2021.

En el comunicado, la compañía también asegura que hasta esa fecha los fans podrán disfrutar de partidas online con sus amigos de manera online, ya que desde el 1 de setiembre en adelante serán deshabilitadas. Esto significa que dichos juegos se convertirán en títulos offline.

“Las decisiones de retirar juegos nunca son fáciles, pero ahora nos estaremos enfocando en el futuro de Need for Speed. Los equipos de desarrollo han invertido un amplio tiempo en el mantenimiento, soporte y actualizaciones para estos títulos, y nos encanta verlos jugar. Pero la cantidad de jugadores que tienen estos juegos ha llegado a un punto en donde para nosotros ya no es razonable mantenerlos activos”, se lee en el post.

Finalmente, EA recalca que otros títulos de la saga como Need for Speed Most Wanted (2012), Need for Speed Rivals, Need for Speed (2015), Need for Speed Payback, Need for Speed Heat y Need for Speed Hot Pursuit Remastered seguirán disponibles en su plataforma de suscripción EA Play.

Si no tienes los juegos que serán retirados de las tiendas, te compartimos los enlaces de algunos de ellos que están a la venta en Steam.

Need for Speed Undercover

Need for Speed: Shift

Need for Speed: Shit 2 Unleashed