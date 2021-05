Street Fighter II: descubren un poderoso ataque de Zangief 30 años después

Street Fighter II: The World Warrior es el videojuego que el famoso estudio japonés Capcom lanzó al mercado en 1991. Desde aquel año hasta la actualidad, los secretos sobre esta obra siguen saliendo a la luz y un nuevo hallazgo tiene como protagonista a Zangief.

Según se lee en Unocero, portal especializado en tecnología y videojuegos, uno de los tantos bugs del título solo se podía activar con Zangief y su famoso movimiento Spinning Piledriver (SPD). Lo que se decía en aquellos años era que si enfrentábamos al luchador ruso contra Honda, era posible ejecutar el ataque mencionado desde el inicio de la pelea y crear un combo imposible de romper.

Por si no lo sabías, la primera versión de Street Fighter II: The World Warrior introdujo, por error, lo que ahora conocemos como sistema de combos. Esto se debe a que el videojuego de Capcom presentaba varios bugs y uno de ellos permitía accionar un nuevo golpe sin que la animación anterior finalice. De esta manera, el contrincante no podía bloquear el segundo golpe. Fue así como se creó el combo.

En esta versión, solo bastaba con que Zangief aplique el SPD a cualquier oponente para que continúe con un ataque aéreo, haga un jab en el suelo y de nuevo aplique la llave, así hasta que derrote al enemigo. Pero se decía que, gracias a las dimensiones de Honda, el peleador ruso podía hacerle la llave desde el segundo 1 del round y repetir la secuencia mencionada el resto de la pelea.

Para ver si esto era posible, el usuario de Twitter TheoryFighter publicó en la red social que entregaría 100 libras esterlinas a quien demuestre que esto era posible. No pasó mucho tiempo hasta que el gamer ElenoreBR compartió un video donde se le ve haciendo el loop de Zangief contra Honda. Eso sí, señaló que en la versión original de Street Fighter II: The World Warrior no es posible, pero sí en la beta de la versión de Super NES.