Call of Duty Warzone ha pasado por más de un año de actualizaciones e incorporaciones. Si eres gamer veterano y jugaste desde las primeras temporadas hasta el día de hoy, sabrás que un aspecto que siempre cambia mucho es el META (Most Efficient Tactic Available) de armas.

Desde el lanzamiento de Black Ops Cold War, esta incorporación ha sido siempre un dolor de cabeza a causa de su gran desequilibrio, lo cual solo llevó a que los usuarios usarán por meses herramientas rotas que les dieran ventaja. Es decir, no había variedad en el equipamiento.

Sin embargo, actualmente, luego de varios parches, nerfeos y buffeos dentro de Verdansk, al fin el META es amplio, variado y equilibrado. Ahora, tanto las armas de Modern Warfare como las de Cold War tienen suficiente potencia para darle la victoria a cualquiera.

En ese mismo contexto, equipar una con los accesorios adecuados puede significar perder de manera humillante o ganar de manera magistral. Por eso, aquí te contamos cómo subir su nivel de manera rápida en los diferentes modos de juego que ofrece a la actualidad la franquicia de Call of Duty.

Warzone - Plunder (Saqueo)

El modo más básico para subir el nivel de tus armas de manera rápida dentro de Warzone es jugar a Saqueo. Si bien no es una estrategia nueva, es una que ha perdurado hasta el día de hoy y que Activision sabe bien que funciona.

Una recomendación: si quieres subir más de una, equipa tantas como puedas dentro de los 10 espacios que tienes en la configuración de armamento. Sin embargo, si no te sientes cómodo o sientes que es muy difícil, puedes simplemente centrarte en una.

Luego de haber hecho lo anterior, tienes dos caminos posibles dentro de Plunder: ir por contratos o caer y aniquilar a cuantos enemigos puedas.

Si eliges la primera, te aconsejamos que vayas dentro de un helicóptero por los contratos Supply Run (los que tienen el símbolo del reloj). Pero si buscas una experiencia más a la ofensiva, entonces puedes coger los Bounty.

De igual manera, si optas por la segunda, lo más fácil es caer en zonas donde veas más enemigos (mayormente Storage Town y Superstore suelen estar repletos de jugadores).

Warzone - Resurgimiento en Rebirth Island

Hace unos meses se añadió el modo Resurgimiento en Rebirth Island, en el que al morir tendrás entre 20 y 40 segundos para volver a caer en el mapa si es que tus compañeros siguen vivos.

Esta también es una buena opción si quieres mejorar tu habilidad, ya que las muertes son más rápidas y el juego se vuelve totalmente frenético al tratarse de un mapa mucho más pequeño que Verdansk.

En Rebirth Island, la rapidez es un aspecto que te puede dar la victoria. Foto: difusión

Al igual que el modo anterior, lo primero será equipar el arma que quieres subir de nivel y ponerle los mejores accesorios que tengas. Lo mejor es que trates de armar una configuración que te dé más movilidad debido a que, en Rebirth Island, la rapidez es un aspecto que te puede dar la victoria.

No olvides que en este modo, a diferencia de Plunder en donde caes con tus armas ya seleccionadas, deberás juntar dinero y pedir tu lodout. Esto no es tan difícil si apareces en el lugar adecuado y cerca a una tienda. Bioweapon Labs o Security Area suelen ser buenas opciones de loot dependiendo de dónde cierre la zona.

Multijugador de Black Ops Cold War y Modern Warfare

El modo multijugador dentro Black Ops Cold War y Modern Warfare también son buenas opciones para aquellos que hayan comprado ambos juegos, que, a diferencia de Warzone, no son gratuitos e incluyen contenidos diferentes.

Aquí la oferta es más variada. En Multi hay diferentes modos de juego como Dominio, Punto Caliente, Duelo por equipos, Buscar y Destruir, Baja confirmada, 12 vs 12, etc.

Black Ops Cold War y Modern Warfare también son buenas opciones para aquellos que hayan comprado ambos juegos. Foto: composición/Activision

De todos los anteriores te recomendamos los tres primeros, ya que son en los que más rápido va a ser el proceso de bajas y muertes. Aquí la gran diferencia con Warzone es la reaparición inmediata en tierra, que en el battle royale es un descenso en paracaídas.

Si tienes Modern Warfare, puedes aprovechar para subir el nivel de armas como la Grau, Kilo, Ram, MP5, Pistola Sykov, entre otras que están dentro del meta de la Temporada 3: Recargada actualmente.

Por otro lado, si adquiriste Black Ops Cold War, entonces las armas que te aconsejamos subir son LW3 Tundra, Swiss K31, MP5, Bullfrog, Stoner 63 y cualquier otra de tu preferencia.

En este último juego también cuentas con el Modo Zombies, que también es una opción viable para entrar en Brote y aniquilar muertos vivientes en campo abierto.

Fichas de Doble XP de armas

Como última, aunque no menos importante recomendación, están las fichas de doble XP de armas. Estas se encuentran disponibles para cualquier de los tres juegos (Warzone, Black Ops Cold War, Modern Warfare).

Su función, como menciona su propio nombre, es darte el doble de experiencia que obtendrías normalmente con tu arma favorita. Es más que nada útil en los modos que te hemos mostrado.

Lo mejor sería evitar usarlo dentro del modo Battle Royale clásico porque aquí hay más riesgo de no tener tantas bajas, a menos que seas un jugador muy curtido.