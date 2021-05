El mercado de las consolas de videojuegos sigue en desarrollo, ya que ahora no solo PlayStation 5 y Xbox Series X|S estarían en competencia, sino que también se subiría al tren la supuestamente nueva Nintendo Switch Pro, que es fuertemente anunciada de manera extraoficial en varios medios.

Bloomberg —portal estadounidense que inició el seguimiento de su posible lanzamiento—, otros medios y usuarios de Reddit han hecho crecer la noticia y ahora los fans están a la espera de ver su llegada.

Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de la Nintendo Switch Pro.

¿Cuándo sale la Nintendo Switch Pro?

Hay que recordar nuevamente que, a pesar de la cobertura mediática, todavía no hay ninguna información confirmada oficialmente, por lo que esta nueva consola aún mantiene el carácter de rumor.

En este mismo contexto, el portal Bloomberg señala que su llegada es inminente. A pesar de que algunos usuarios en redes han teorizado que podría estrenarse hasta 2022, el medio estadounidense especifica que la nueva Nintendo Switch Pro se lanzaría este mismo año, incluso antes del E3 2021 (12 de junio).

De igual manera, youtubers como Folagor03 creen que este próximo martes o dentro de la semana que viene habrá un anuncio especial que dará más de qué hablar a los videojugadores.

¿Qué sabe del precio de la Nintendo Switch Pro?

Bloomberg también da detalles sobre el precio con el que llegaría la Nintendo Switch Pro. Según la información del portal, el costo base de la nueva consola estaría situado entre 349 y 399 dólares.

Al tener en cuenta que Nintendo no se vale de conversiones de divisas, sino que pone un precio diferente para cada territorio, podría llegar por 350 euros en Europa.

Actualmente, en Perú, una consola Nintendo Switch cuesta alrededor de 1.600 soles. En ese sentido, podría esperarse que la versión Pro bordee los 2.000 soles a más.

¿Habrá cambios en el modelo anterior?

Al ser una versión Pro, resulta obvio que los cambios no estarían ausentes. Esta vez, la compañía nipona quiere subir la apuesta con una mejor experiencia que la de su consola más vendida actualmente.

De esta manera, hay dos cambios relevantes que han sido los más llamativos estos días y que revelan una mayor potencia de la Nintendo Switch Pro, además de dos detalles más que aún permanecen en duda.

Panel OLED rígido de 7 pulgadas y 720p

Bloomberg anunció que la pantalla de la Nintendo Switch Pro sería proveída por Samsung. Precisó que incorporaría un panel OLED rígido de 7 pulgadas y resolución 720p.

Resolución 4K nativa al estar conectada

El 4k ya es una tendencia actual que incorporan distintos dispositivos electrónicos. La nueva consola de Nintendo no es la excepción. Según Bloomberg, esta podría alcanzar dicha resolución al estar conectada a un televisor, mientras que en su modo portátil se quedaría en 720p.

Joy-con y nuevos juegos

Por el momento, los joy-con no han sido presentados para su configuración, por lo que podrían aún mantenerse en esta nueva versión, ya que su utilidad sigue siendo óptima al ser una consola que pensada para mesa y portátil.

Del mismo modo, los fanáticos más acérrimos de Nintendo saben que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llegará pronto. Su lanzamiento se ha vinculado con el de la Switch Pro.

La Nintendo Switch Lite fue lanzada junto con el remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening y, frente a esto, los jugadores esperan ver repetido el mismo patrón para esta nueva consola.

Finalmente, entre otras noticias, también se dio a conocer una filtración de Amazon en la que ya se podía ver el anuncio de compra junto a su precio.