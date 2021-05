Uncharted 4 llegará a PC: Sony lo revela en documentos oficiales

Pese a lo confuso que resultó en un inicio, la estrategia de Sony de lanzar títulos que en algún momento fueron exclusivos de sus consolas (primero PS4 y ahora PS5) en PC le ha funcionado muy bien. Tanto que ahora planean otro gran estreno para dicha plataforma; se trata de otro AAA: Uncharted 4.

La estrategia se remonta a lanzamientos de second-parties como Death Stranding y algunas novelas gráficas como Detroit: become human y Beyond: two souls. Sus primeros títulos en aparecer en Steam, como Horizon zero dawn y Days gone, alcanzaron gran éxito reciente.

Ahora, documentos oficiales confirman que el siguiente en dar el gran salto será Uncharted 4, desarrollado por el estudio first-party Naughty Dog hace casi exactamente 5 años, en mayo de 2016.

Todo se ha revelado gracias a un extracto que la compañía realizó para sus inversores, cuyo texto se mantuvo disponible en la página oficial de Sony por algunas horas.

En ellas, se revelaba los nuevos planes de la empresa acordes con lo que Jim Ryan detalló hace algunas semanas: que la PS5 recibiría una gran cantidad de nuevas IPs. Esto se sostendrá en la fundación de nuevos estudios, como Haven, recientemente abierto y a cargo de Jade Raymond (creadora de Assassin’s Creed).

La imagen que reveló el lanzamiento de Uncharted 4 en PC señala que el retorno de la inversión desde que se animaron por esta estrategia ha sido de un 250%. Además, se consiguieron otros logros importantes como “crear más fans para sus IPs” y “nuevos mercados” como China, Rusia y la India.

Sony ya cuenta con una página dedicada a sus títulos en Steam y, según reportes de mediados de mayo, en dicha categoría se encuentran algunos juegos escondidos, entre los cuales, Uncharted 4 sería el próximo en revelarse.

Uncharted 4 es uno de los títulos más laureados de todo el catálogo de PS4, junto a The Last of Us Part 2 y God of War. Más pruebas sobre su lanzamiento en PC pueden encontrarse desde la diapositiva 26 del siguiente enlace oficial: https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/irday/pdf/2021/GNS_E.pdf