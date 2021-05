Rise of the Tomb Raider: descargar gratis en la Epic Games Store

Otro gran título AAA de regalo. La Epic Games Store sigue fiel a su objetivo de obsequiar no solo una buena cantidad de títulos en 2021, sino también ofrecer un catálogo sin costo de gran calibre. A la gran sorpresa de NBA 2K21 —disponible hasta este 27 de mayo— le sigue Rise of the Tomb Raider, que podrá reclamarse gratis desde la misma fecha.

El hecho fue confirmado por la cuenta de Epic Games Store en Francia (precisamente, en su perfil de Facebook). Lo mejor es que se trata de la versión de 20 aniversario de Rise of the Tomb Raider, por lo que incluirá el pase de temporada con todos los DLCs de mayor calibre.

Este título de 2015 recibió favorables críticas en su estreno y fue considerado como una “buena secuela” del juego original de 2013. La tercera entrega de la trilogía, Shadow of the Tomb Raider, no gozó de tanto reconocimiento.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Esta es la descripción que la Epic Games Store ofrece del juego y sus DLCs: “Explora y defiende la Mansión Croft en la nueva historia Blood Ties, defiéndela contra una invasión zombi en Lara’s Nightmare. Sobrevive en condiciones extremas junto a un amigo en el modo Aguante cooperativo online y atrévete con la nueva dificultad Superviviente extremo. También podrás disfrutar de un atuendo y arma inspirados por Tomb Raider III, así como cinco skins clásicos de Lara. El DLC existente te retará a explorar una nueva tumba que alberga un terror antiguo en Baba Yaga: el templo de la bruja y combate hordas de depredadores infectados en El despertar de la fría oscuridad.”

¿Cómo reclamarlo?

Para reclamar Rise of the Tomb Raider en PC, solo basta con crear una cuenta (gratuita) de Epic Games Store y buscarlo en su catálogo de la tienda. Podrás adquirirlo sin necesidad de ingresar ninguna tarjeta bancaria, pues su costo tendrá un descuento del 100%. Una vez agregado a tu biblioteca, permanecerá allí siempre y podrás descargarlo en cualquier PC o laptop.

Recuerda que, para disfrutarlo, tu equipo necesitará contar con los requisitos mínimos: