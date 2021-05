La industria de los videojuegos ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Buena parte de esa explosión se ha concentrado en el éxito de los juegos online. Lamentablemente, aquel es también un terreno donde el acoso, el machismo y la toxicidad siguen vigentes en el día a día, a niveles alarmantes. Así lo confirma una reciente encuesta hecha solo a mujeres gamer.

La consultora Reach3 Insight fue asignada por Lenovo para realizar una encuesta con el fin de explorar la experiencia que tienen millones de jugadoras en el mundo gamer, sobre todo a la hora de interactuar con otras personas —en anonimato o no— durante el juego.

El estudio reveló que, para la mayoría de ellas (un 59%), el acoso y el machismo se ha convertido en un problema latente, que las lleva, incluso, a evitar revelar su género para poder disfrutar de un juego con tranquilidad.

La encuesta fue realizada a 900 mujeres participantes y también arrojó otros datos claves sobre esta penosa realidad:

El 77% de mujeres tiene que lidiar con algún tipo de comportamiento no deseado mientras juega, incluidos comentarios sobre su competencia (70%), control constante (65%), comentarios condescendientes (50%), etc. Un 44% incluso confesó haber recibido “solicitudes de relación no solicitadas (sic)”.

Un 71% de las encuestadas indicó su deseo de que las empresas implementen sistema de ayuda, por ejemplo, mostrando a más mujeres gamers en sus anuncios y publicidad sobre nuevos títulos, especialmente los AAA (de gran inversión).

Otros datos menores mostraron los intereses comunes de mujeres y varones, sobre todo en la preferencia de géneros de videojuegos. Un 88% juega títulos competitivos y un 66% prefiere los shooters.

Estudios como estos muestran el lado oscuro de una industria que sigue creciendo, pero que evidencia una carencia de autocrítica, pese a que involucra muchos aspectos sociales tanto de niños como de mujeres y hasta grupos minoritarios.