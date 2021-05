‘God of War: Ragnarok’: juego de PS5 se inspiraría en The Last of Us Part II

God of War: Ragnarok es uno de los videojuegos más esperados por los usuarios de PS5. Santa Monica Studios, responsable del desarrollo del título en mención, ha compartido poco sobre la creación del juego, pero ha trascendido que estaría inspirado en The Last of Us Part II.

Recordemos que God of War: Ragnarok fue anunciado por Santa Monica Studios y PlayStation como un juego que llegaría en algún momento de 2021 a PS5, pero allegados a ambas compañías señalan que su desarrollo podría retrasarse a tal punto que el título se estrenaría en la consola de nueva generación en 2022.

Si bien no hay más detalles al respecto, el artista conceptual de Santa Monica Studios, Samuel Matthews, habría revelado datos importantes sobre la fase de desarrollo del videojuego que sería protagonizado por Kratos y Atreus.

Matthews participó en un podcast sobre la saga de God of War el último 18 de mayo, donde señaló que el desarrollo de God of War: Ragnarok se estaría inspirando en The Last of Us Part II, el polémico juego exclusivo de PS4 que fue creado por Naughty Dog.

Aparentemente, la influencia de The Last of Us Part II sería en la jugabilidad, ya que el artista mencionó que Atreus tendría mayor protagonismo en esta nueva entrega y no solo sería un personaje de apoyo como en el exclusivo de PS4, pues los usuarios podrían controlarlo en determinados escenarios.

Por otro lado, el artista no cerró la posibilidad que Kratos y Atreus puedan explorar otros mundos más allá de la mitología nórdica en un futuro. Se espera que Santa Monica Studios y PlayStation puedan mostrar un tráiler de God of War: Ragnarok muy pronto.