Days Gone: usuarios descubren que Sony recopila datos a través del juego

El estreno de Days Gone fue todo un éxito durante sus primeras horas en la tienda de Valve; sin embargo, un hallazgo por parte de los usuarios ha provocado que los jugadores hagan review bombing al título en su página de Steam, ya que muchos de ellos acusan a Sony de recolectar datos privados sin su consentimiento a través del videojuego.

El medio HD-Tecnología comunica que Days Gone para PC cuenta con una política de recopilación de datos muy agresiva, puesto que registra y envía información privada a Sony sin que el gamer lo sepa, como las páginas web que visita o hasta las teclas que presiona al momento de jugar.

Lo extraño de todo esto es que el que fuera exclusivo de PS4 es un juego totalmente offline. Debido a este problema, algunos gamers en Reddit aseguraron que no hay una forma de rechazar o elegir qué datos compartir, pero sí existe una alternativa.

Hasta el momento, la única opción de jugar de forma segura la obra de Bend Studio es bloquear Days Gone con un firewall, que si bien no evitará que se recopilen datos, hará que esta información no llegue a los servidores de Sony.

Por otro lado, los desarrolladores de videojuegos admiten que estas políticas de recopilación de datos están presentes para evitar el uso de trampas y trucos. Pero es un argumento que no convence a la comunidad, ya que usar hack en un título de un solo jugador y offline no tiene mucho sentido, además de no afectar a otros.

Usuarios se quejan en Steam por la política de privacidad de Sony en Days Gone. Foto: captura Steam

Lista de datos que estaría recopilando Sony a través de Days Gone para PC