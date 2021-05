Roblox “no se define como un videojuego”, dicen sus desarrolladores

El avance de la tecnología en las computadoras ha permitido mejores experiencias interactivas con el paso del tiempo. Una de las mejores demostraciones es la complejidad a la que han llegado muchos videojuegos, que han pasado de simples propuestas con objetivos simples a plataformas con infinidad de posibilidades. Roblox, es quizá un caso particular y sus creadores tienen una opinión muy clara respecto a esto.

En una reciente entrevista para el portal The Verge, un portavoz de Roblox, realizó un comentario que no ha pasado desapercibido en la comunidad de gamers. En nombre de todos los desarrolladores, señaló que el producto no es un juego, sino más bien una “experiencia”.

“El término experiencia es consistente con cómo hemos hecho evolucionar nuestra terminología para reflejar la realización del metaverso”, señaló el portavoz, quien se confesó como un fanático de la ciencia ficción.

“Roblox es una comunidad online donde la gente puede hacer cosas en conjunto dentro de mundos virtuales. Con el paso de los años, empezamos a referirnos a estos mundos como experiencias, ya que así se representa mejor el gran rango de lugares impresionantes en 3D —desde obbys hasta conciertos online— que la gente puede disfrutar en grupos con sus amigos”, agregó.

Ciertamente, lo que ofrecen es una experiencia que bien podría calificarse cercana a una plataforma social y de creación de ideas; sin embargo, una gran parte de las actividades realizadas por sus usuarios son justamente juegos o clones de títulos ya conocidos.

Lo curioso es que las declaraciones de Roblox llegan con un objetivo claro: quedar fuera de la disputa desarrollada en la actualidad entre Apple y Epic Games. Por esto, los creadores del llamado metaverso han eliminado la palabra “juego” de todo su portal oficial y señalado explícitamente que su producto “no cabe en la definición de un videojuego”.

Según reportan en distintos portales, Epic no desea que la corte llame a Fortnite un juego, ya que no quieren que su acusación se concentre en la política de la App Store para juegos, sino para todo aplicativo en general. En Cupertino, por supuesto, desean lo contrario.

Epic Games argumenta que, tal como el juego en mención, Fortnite es un “metaverso” y que ambos productos ofrecen una variedad de actividades no relacionadas con juegos, sino a fines sociales.