Hades se estrenaría pronto en las consolas PS4, según clasificación online

Hades fue uno de los videojuegos más populares del año pasado, a tal punto de competir en la categoría del GOTY 2020 con títulos de PS4 como The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, DOOM Eternal y el exclusivo de Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons.

Este videojuego indie se lanzó oficialmente en PC y meses después hizo su debut en la consola híbrida Nintendo Switch. Pero estas no serían las únicas plataformas donde los gamers podrán disfrutarlo, ya que una clasificación online señala que Hades se estrenaría en PS4.

Usuarios de ResetEra, conocido foro de videojuegos, descubrieron que el Comité de Clasificación y Administración de juegos de Corea lo clasificó como título para la consola de pasada generación de PlayStation el último viernes 30 de abril.

Hades es clasificado en Corea como juego de PS5. Foto: ResetEra

En dicho documento online, el juego es catalogado como juego de PS4, lo cual hace probable de que el título creado por el estudio Supergiant Games se pueda conseguir a través de la tienda digital PlayStation Store o en una versión física.

Asimismo, en la clasificación de Hades para PS4 se menciona a la compañía Take-Two como editor del juego. Por otro lado, el hecho de que el título llegue a esta plataforma de Sony haría posible que también se pueda disfrutar desde una PS5 estándar o digital, a través de la función de retrocompatibilidad .

El Comité de Clasificación y Administración de Corea también clasificó juegos como Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered y Need For Speed Hot Pursuit Remastered antes de que estos se lancen oficialmente.