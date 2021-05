Play at Home ofrece contenido gratuito de COD: Warzone para PS4 y PS5

Play at Home es la iniciativa de PlayStation por la cual la compañía obsequia videojuegos y contenido gratuito para distintos juegos. Esta vez, la firma ha anunciado un nuevo lote de objetos para títulos como Call of Duty: Warzone que se podrán descargar sin costo alguno en PS5 y PS4.

Fue a través del blog oficial de PlayStation que la fabricante de las consolas PS4 y PS5 reveló la lista de contenido gratuito al que los gamers podrán tener acceso a partir del lunes 17 de mayo a las 10.00 p. m. hasta el 7 de junio a la 1.59 a. m.

Entre los regalos encontramos objetos y tokens para Call of Duty: Warzone, Rocket League, Brawhalla, Destruction All Stars, entre otros juegos. Lo mejor de todo esto es que no se necesita de una suscripción a PlayStation Plus para obtenerlos, solo basta con tener una conexión a internet y visitar la tienda digital de PlayStation Store desde tu consola o PC.

Los regalos de Play at Home que se podrán descargar desde el 18 de mayo en PS4 y PS5

Rocket League - PlayStation Plus Pack (cuatro objetos de personalización)

Brawhalla - Play at Home Pack (desbloqueo Rayman Legend y skins)

Destruction All Stars - 1.100 Destruction Points

Warframe - Starter Bundle (100 Platonum; 100.000 créditos; Boster de Afinity de siete días y más)

NBA 2K21 - Play at Home Pack (MyTEAM Series 2 Amethyst Damina Lillard, 5.000 puntos MyTEAM y más)

Rogue Company - Play at Home Pack (200 monedas Rogue y el traje Kyoto Undercover Ronin)

MLB The Show 21 - MLB The Show 21 10 The Show Packs.

Por otro lado, desde el 20 de mayo, como parte de la campaña Play at Home, los usuarios de Call of Duty: Warzone recibirán cinco tokens de doble experiencia con una duración de 60 minutos cada uno, para acelerar su subida de nivel en la temporada tres. Los fans tendrán acceso a estos objetos solo dentro del videojuego a través de un mensaje del día.