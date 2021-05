Zombies Ate My Neighbors: clásico de SNES llegará a Nintendo Switch

Si jugaste Zombies Ate My Neighbors durante tu infancia, te emocionarás al saber que este legendario videojuego, que se convirtió en un clásico de la SNES, llegará muy pronto a la consola híbrida Nintendo Switch.

Según menciona Vida Extra, LucasFilm Games y DotEmu acaban de confirmar que este título que mezclaba comedia y terror llegará el próximo 29 de junio al catálogo de Nintendo. Lo mejor es que no vendrá solo.

De acuerdo a la publicación, también se lanzará Ghoul Patrol (secuela de Zombies Ate My Neighbors), una entrega que no tuvo el mismo éxito del título original, es por ese motivo que muchos jugadores no la recuerdan.

A través de un tráiler publicado en YouTube, se reveló que estos videojuegos mantendrán esa estética que tanto funcionó en la década de los noventa; sin embargo, se han añadido varios detalles.

Por ejemplo, ahora podrás salvar la partida en cualquier momento, es decir, si pierdes no empezarás desde el inicio, como en el juego clásico. De igual manera, hay un museo con artes conceptuales y entrevistas.

Asimismo, aquellos que compren Zombies Ate My Neighbors y su secuela podrán acceder al soundtrack oficial de ambos títulos. Otra buena adición es que ahora podrás sacar trofeos mientras avanzas.

¿De qué trataba el juego?

Este título fue lanzado por Konami en 1993. Nos contaba la historia de Zeke y Julie, dos hermanos que debían completar diversos niveles, mientras intentaban salvar a un determinado número de personas.

No era una tarea sencilla, ya que el mapa estaba plagado de zombies, hombres lobo, entre otros enemigos más poderosos que van apareciendo, conforme vamos avanzando en el videojuego.