Call of Duty: Warzone confirma el aterrizaje de Rambo y su icónico arco

Verdansk, mapa que recibió una temática ochentera con el inicio de la nueva temporada de Call of Duty: Warzone, se convertirá en un verdadero y sangriento campo de batalla. Esto se debe a que Rambo hará su aparición en el popular battle royale.

Recordemos que Activision, creadores de Call of Duty: Warzone, publicó un mensaje que muchos fans del videojuego relacionaron rápidamente con Rambo, ya que el anuncio hacía referencia a este icónico personaje de la saga de películas de acción de nombre homónimo.

Sin embargo, no fue hasta hace instantes que el estudio utilizara la cuenta de Twitter de Call of Duty para anunciar oficialmente el debut de este guerrero en el viedeojuego con una escena icónica de la película.

En el teaser de 13 segundos de duración, se aprecia a personaje escondido en un bosque mientras tensa el arco para dispararle una flecha en llamas a su enemigo. El clip también es acompañado con un fragmento de la frase que dice Silvester Stalone en la película “Become War”.

Si ya estás emocionado por conseguir la skin de Rambo en Call of Duty: Warzone, te contamos que este atuendo llegará al juego el próximo 20 de mayo. Pero no solo eso, sino que en el anuncio también se muestra el logo de Call of Duty: Mobile, el juego para celulares de la franquicia.

Es importante mencionar que Activision aún no ha compartido más detalles sobre la llegada de Rambo a sus shooters, por lo que se espera se revele más información sobre este evento en los próximos días.