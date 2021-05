Nuevos mods de Resident Evil Village 8 hacen el juego bizarro y cómico

Resident Evil Village lleva solo tres días de lanzado al mercado y, como era de esperarse, es todo un éxito. No solamente bate récords de venta en diferentes países y es jugado por infinidad de streamers, sino que también crece su almacén de mods. No es de sorprender, ya que su llegada a PC, al igual que con los recientes títulos de la saga, solo supone modificaciones extrañas y divertidas.

Pasó con los recientes remakes de Resident Evil 2 y 3 (en donde hasta hoy se puede encontrar infinidad de mods que cambian el aspecto del juego de distintas maneras) y, por supuesto, no podía faltar con Resident Evil 8.

Ahora, Lady Dimistrecu, Chris Redfield y todos los personajes y criaturas que aparecen en el videojuego tienen un nuevo aspecto que, si no los vuelve más bizarros, los hace extremadamente cómicos y sacados de lugar.

A continuación te dejamos una recopilación de aquello que cambiarán tu manera de ver el juego si es que ya lo terminaste. Te aconsejamos que, si aún no has podido probarlo y no quieres spoilers, primero lo termines.

El bebé Chris Redfield

El pionero de los personajes principales dentro de Resident Evil es ahora un bebé. Ya no es más un miembro de S.T.A.R.S ni la intimidante persona que aparece en la versión original de este juego.

Bebé Chris Redfield. Foto: captura de YouTube

Este es uno de los mods más compartidos en este momento y no es de sorprenderse porque, verlo en ese diminuto cuerpo perteneciente a Rosemary Winters, deja hipnotizado a más de uno.

Lady Thomas

Sí, la vampiro de más de casi tres metros de altura que encanta y asusta a los fans tiene uno de los mods más recurrentes y agregados a miles de juegos populares: Thomas, el tren.

Lady Thomas. Foto: captura de Youtube

Ya está de más decir que la palabra lógico no está en el diccionario del mundo de los mods, así que este añadido era de esperarse. De hecho, por su curiosa expresión, llega a ser incluso más diferente.

El rostro de Ethan Winters

Desde Resident Evil 7, los fans siempre han querido ver el rostro del personaje que controlan, lo que ha sido imposible debido a que este es un juego en primera persona. Sin embargo, la comunidad gamer ya se ha encargado de darle un rostro al querido personaje.

Ethan Winters. Foto: captura de YouTube

Aunque algunos dicen que su aspecto no es tan coherente con su historia debido a que no se ve como un hombre que haya salido de la aterradora casa de la anterior producción, la verdad es que el modelado del personaje es el mod más normal que se ha visto hasta ahora en comparación con el resto.

Dante Redfield

El protagonista de otra popular saga de Capcom Devil May Cry llega a la villa de Resident Evil 8 y le da un aspecto igual de intimidante que el de Chris. Se trata de, nada más y nada menos, el personaje de cabellera blanca, Dante.

Dante Redfield. Foto: captura de YouTube

Su rostro está tan bien colocado que aquellos que no conocen mucho ninguno de los dos juegos no notarían la diferencia.

Lady Wong

Algunos jugadores no para de hablar del atractivo de la villana más alta de la saga de Resident Evil (2,9 metros según Capcom), quien se une a Ada Wong, otro de los personajes femeninos más recordados de la saga, gracias a un mod.

Lady Wong. Foto: captura de YouTube

El color rojo característico de este personaje está impregnado en el largo vestido de Dimistrecu y su rostro ahora se ve un poco más con facciones asiáticas propias de Wong.

Lady X

Los mods para Lady Dimistrecu no paran y son los más recurrentes en este momento. Las combinaciones pueden llegar a ser miles, pero sí hay una que llama mucho la atención: la que le da la apariencia de Mr. X, el famoso villano de Resident Evil 2.

Lady X. Foto: captura de Youtube

Si la vampiresa del castillo es imponente gracias a su estatura, ahora los fans pueden esperar más terror con la imponencia de Mr. X.