Sony ya no quiere nuevos juegos para PS Vita en PlayStation Store

Hace algunas semanas, Sony anunció que su tienda PlayStation Store, donde los usuarios pueden comprar juegos digitales, dejaría de ser compatible con PS3 y sus consolas portátiles PSP y PS Vita, una decisión que luego cambió.

A través de un comunicado, la compañía japonesa informó que PlayStation 3 y PS Vita todavía tendrán acceso a PS Store. Los únicos usuarios que se verán afectados son aquellos que usan una PSP, la primera portátil de la marca.

“Cuando inicialmente tomamos la decisión de finalizar el soporte de compra para PS3 y PS Vita, eso se originó por varios factores, incluidos los desafíos del soporte comercial para dispositivos más antiguos y la capacidad para que concentremos una mayor cantidad de nuestros recursos en los dispositivos más nuevos en los que está jugando la mayoría de nuestros jugadores”, escribió Sony.

“Ahora vemos que muchos de ustedes sienten una gran pasión por seguir comprando juegos clásicos en PS3 y PS Vita en el futuro próximo, por lo que me alegra que hayamos podido encontrar una solución para continuar su funcionamiento”, añadió.

No habrán nuevos juegos

Pese a que la tienda virtual todavía seguirá funcionando en estas videoconsolas, Sony ya no quiere que las desarrolladoras de videojuegos independientes elaboren títulos para su segunda portátil, la PS Vita.

Según detalla LevelUp, un portal especializado en videojuegos, la desarrolladora indie Sometimes You (que ha lanzado varios juegos para PS Vita) acaba de revelar que PlayStation Store no recibirá nuevos videojuegos.

“Tristes noticias: parece que los antiguos plazos para nuevos lanzamientos digitales en PS Vita siguen siendo válidos. Es decir, la tienda seguirá funcionando para los clientes, pero los juegos dejarán de salir este verano”, escribió la compañía en Twitter.