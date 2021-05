Xbox Game Pass: conoce los juegos que abandonarán el servicio en mayo

Xbox Game Pass, el popular servicio de suscripción de Microsoft, todos los meses pone a disposición de los usuarios una gran cantidad de juegos nuevos para Xbox, PC y smartphones. No obstante, así como suma contenido al catálogo con frecuencia, hay otro que deja ir.

A través de una publicación en su sitio web, la compañía reveló los seis títulos que pronto abandonarán la plataforma. A partir del 15 mayo, ya no se podrá acceder a Final Fantasy IX, Dungeon of the Endless, Alan Wake, Battlefleet Gothic: Armada 2, Plebby Quest: The Crusades y Hotline Miami.

Si deseas agregar alguno de estos títulos a tu biblioteca de manera permanente, recuerda que todos los suscriptores de Xbox Game Pass disponen de un descuento del 20% para comprar juegos. Además, puedes adquirir complementos adicionales con una rebaja del 10%.

A pesar de las bajas que sufrirá el servicio, la buena noticia es que este mes dará la bienvenida a nueve videojuegos nuevos, entre los que destacan FIFA 21, Outlast 2, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Red Dead Online y Just Cause 4: Reloaded.

Xbox Game Pass: juegos que saldrán en mayo