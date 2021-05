Fortnite: skins de Naruto, La Roca, Samus y hasta LeBron llegarían al juego

El juicio entre Epic Games y Apple está dando que hablar. La batalla legal entre ambas compañías no solo permite que estas hagan su descargo frente a la corte, sino que también está siendo aprovechada por insiders para filtrar información, como el arribo de la skin de Naruto a Fortnite.

Según publica Level Up, durante la exposición de Epic Games en la corte, se habría revelado los planes que el estudio quería ejecutar en Fortnite, pues se hace mención a distintas colaboraciones con artistas e incluso personajes de otras franquicias de anime y videojuegos.

The Verge, medio especializado en tecnología y videojuegos, publicó en una nota todas las diapositivas que presentó Epic Games, donde la casa desarrolladora sugiere el lanzamiento de un minijuego de basket para Party Royale, con modos de 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4.

Un evento de colaboración con la final de la NBA de la actual temporada, que traería las skins de Zion, jugador de los Lakers. Por otro lado, se nombra también al atuendo de LeBron James y La Roca como parte de la serie Íconos de Fortnite para este año.

Pero eso no es todo, ya que las diapositivas también muestran imágenes representativas de las skins que llegarían a Fortnite, como la de Naruto en el anime Naruto shippuden, Katniss Everdeen (Los juegos del hambre), The Bride (Kill Bill), Batman Looper, Snake Plissken (1997: Escape de Nueva York), John McClane (Duro de matar) y Samus Aran (Metroid).

En el documento, Epic Games resalta que continuará trabajando en más colaboraciones para Fortnite con músicos, lo cual daría pie a posibles conciertos de Ariana Grande y Lady Gaga desde Party Royale.