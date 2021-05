Doom Eternal añade skins de pago, pese a promesa sobre microtransacciones

Doom Eternal ha sido una de las mejores sorpresas del 2020 y uno de los títulos más premiados por la crítica y la comunidad. Su fama no es coincidencia, ya que era uno de los pocos títulos con cero presencia de algunas de las mecánicas más cuestionadas de la industria, como lo son microtransacciones. Sin embargo, parece que todo cambió de la noche a la mañana.

El modelo de negocio de microtransacciones es muy criticado dentro de la comunidad, pues muchos consideran que permite mecánicas de pay to win, al dar ventajas innecesarias a los usuarios que estén dispuestos a gastar más dinero.

Por supuesto, muchos títulos modernos ofrecen micropagos pero solo para artículos estéticos, que no suponen ninguna mejora en términos de competitividad. Pese a esto, es tanta la mala fama de estas mecánicas que hasta id Software prometió nunca incluirlas en Doom Eternal.

Lamentablemente, parece que la promesa tenía fecha de vencimiento, pues acaban de lanzar un DLC que contiene skins exclusivas, lo que significa que la única manera de conseguirlas es comprando el nuevo material descargable.

Quizá el hecho no generaría tantos comentarios de no haber sido por la mencionada promesa que hizo id Software, algo que fue declarado por el mismo director creativo, Hugo Martin, en sus propias palabras: “Doom Eternal es un juego de 60 dólares, no un free-to-play para móviles”.

En aquella oportunidad, Martin señaló que ninguna skin sería adquirible únicamente a través de dinero, sino solo a través de progreso en el juego. “Desbloquear skins con XP es una parte de la experiencia que, si te interesan, o puedes completamente ignorarla y no tendrá ningún impacto en tu experiencia y todo es gratuito”.

Ahora, llegaron dos paquetes completos de skins que no están en el juego base. Se trata de la Domicorn Master Collection Cosmetic Pack y la Series One Cosmetic Pack. Ambos cuestan 4,99 dólares y 8,99 dólares respectivamente.