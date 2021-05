Among Us: usuarios de PlayStation tendrán skin exclusiva de Ratchet & Clank

Hace algunos días, Sony reveló que Among Us llegaría a PlayStation 4 y PlayStation 5, un anuncio que emocionó a miles de gamers en todo el mundo. Sin embargo, no fue la única sorpresa que preparó la compañía japonesa.

A través de su canal de YouTube, la desarrolladora asiática reveló que los jugadores de Among Us que utilicen sus videoconsolas podrán utilizar una skin exclusiva de su franquicia de videojuegos Ratchet & Clank.

Si nunca has disfrutado de esta saga, debes saber que tiene como protagonista a Ratchet (un lombax que es amante de la acción) y a Clank, un simpático robot que lo acompaña en todas sus aventuras.

Como podrás apreciar en las imágenes, los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán comprar la skin de Ratchet y usarla durante las partidas. Clank, por su parte, se encuentra como mascota en Among Us.

En el tráiler vemos que el jugador que utiliza el skin de Ratchet fue acusado de ser el impostor y es arrojado de la nave espacial por los otros tripulantes, mientras que Clank mira a su dueño desde dentro.

En su blog oficial, Sony no detalló cuando será la fecha exacta en que el videojuego de Innersloth llegue a sus videoconsolas, solo reveló que se producirá a finales de 2021 y que todos los mapas estarán disponibles.

“Aborda la nave espacial en compañía de 4 a 10 jugadores mediante el juego online y ponte a trabajar. Eso sí, no olvides que puede haber uno o más impostores a bordo dispuestos para sabotear tu trabajo y asestar un golpe mortal”, indicó la firma japonesa.