Pokémon GO: ¿cómo conseguir los módulos cebo y para qué sirven?

Pokémon GO cuenta con un montón de objetos que sirven para capturar varios pokémon. Además de los inciensos, en el juego de realidad aumentada también hay módulos cebo. Sin embargo, muchos de los entrenadores no saben cómo conseguirlos y para qué sirven.

¿Cómo conseguir los módulos cebo?

Al tratarse de objetos especiales no saldrán simplemente girando poképaradas. Puedes obtenerlos a través de la tienda de Pokémon GO por 100 pokémonedas. No obstante, también puedes conseguirlos en determinadas investigaciones especiales.

¿Para qué sirven los módulos cebo?

Durante media hora, los módulos cebo harán que pokémon de diversos tipos sean atraídos a una poképarada, no solo los ejemplares cercanos de zonas circundantes, sino también otros más extraños.

Tipos de módulos cebo

En la actualidad hay cuatro tipos diferentes de módulos cebo en Pokémon GO. Estos son los siguientes: